Amazon Prime Video, 5 action da vedere se siete abbonati al servizio

Continuiamo i nostri brevi speciali sui consigli in streaming, e dopo avervi proposto i cinque titoli action da vedere su Netflix, tra cui il bellissimo Tyler Rake con Chris Hemsworth, arriviamo oggi a parlare di altri cinque titoli sempre di genere da recuperare o rivedere su Amazon Prime Video, non originali del servizio.

La libreria streaming della piattaforma in questione è davvero ampia, nel genere action, ed è soprattutto composta da titoli di terze parti, più che da produzioni esclusive, che invece puntano a un mix di genere. Per l'occasione, dunque, abbiamo scelto dei film che abbiano una forte componente d'azione pur spaziando tra thriller o sci-fi.



Il primo è John Wick 3 - Parabellum di Chad Stahelski, terzo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves e forse esempio di massima perfezione stilistica tra cinema di genere occidentale e orientale. Su Prime Video trovate in abbonamento anche il primo capitolo, mentre il secondo è possibile noleggiarlo (ma lo trovate su Netflix).



Il secondo è invece il forsennato Guns Akimbo con Daniel Radcliffe, che è un trip sotto acido che parla di un gioco al massacro fuori di testa e anche divertente. Citiamo poi il primo e bellissimo Jack Reacher di Christopher McQuarrie, prima collaborazione del regista con Tom Cruise in un adattamento davvero riuscito del personaggio di Lee Child.



Concludiamo poi con l'ottimo Baby Driver - Il genio della fuga di Edgar Wright, action a ritmo musicale, e con Looper di Rian Johnson.