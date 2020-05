Amazon Prime, tutte le uscite di giugno: spazio anche per Miriam Leone e Cena con delitto

Vi comunichiamo le nuove uscite per il mese di giugno di Amazon Prime Video, che nei prossimi giorni arriveranno ad arricchire il catalogo del popolare servizio di streaming on demand per tutti gli abbonati.

In esclusiva su Prime Video arriva dal 10 giugno L'Amore A Domicilio, un film di Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati: racconta la storia di Renato, un uomo sentimentalmente pavido che si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero; ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dove è l'uomo, è convinto di poter controllare la situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica ...

Produzione World Video Production con Rai Cinema in collaborazione con Frame di Frame e Marvin Film, L'Amore a Domicilio è prodotto da Andrea Petrozzi e include nel cast, oltre a Miriam Leone e Simone Liberati, anche Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Antonio Milo, Valeria Perri, Eleonora Russo, Renato Marchetti e Luciano Scarpa.

Inoltre, il catalogo si arricchirà anche con:

Temple - dall’1 Giugno

Hellion - dall’1 Giugno

Cena con Delitto: Knives Out - dal 5 Giugno

Johnny English Strikes Again - dal 6 Giugno

Playing It Cool - dal 13 Giugno

Il Ladro di Giorni - dal 15 giugno

Non Sposate Le Mie Figlie! - dal 15 Giugno

Fantozzi 2000 - La Clonazione - dal 15 Giugno

D.N.A.: Decisamente Non Adatti - dal 19 Giugno

Halloween - dal 20 Giugno

Belle Et Sébastien 3: Amici Per Sempre - dal 22 Giugno

Belle Et Sebastien 2 - dal 22 Giugno

David And Goliath - dal 30 Giugno

Colossal - dal 30 Giugno

