Amazon Prime, i nuovi film da vedere disponibili sulla piattaforma

Stiamo per arrivare a metà marzo, in attesa che la seconda metà del mese di regali due dei progetti più attesi dell'anno targato Warner Bros, la Zack Snyder's Justice League e Godzilla vs Kong di Adam Wingard, ma come sempre sono le piattaforme di streaming online ad aggiornarsi settimanalmente, e ovviamente pure Amazon Prime Video.

Questo significa che ormai c'è una quantità di titoli da vedere o rivedere davvero importante, e anche la stessa libreria Amazon Prime Video si sta arricchendo di mese in mese di titoli interessanti di terze parti e ovviamente di produzioni originali, che sono quelle che fanno la differenza con i diretti competitor.



Dal 1° marzo, sono approdati sul servizio di streaming online diversi film, di cui il più importante è sicuramente Il principe cerca figlio con Eddie Murphy, sequel del cult Il principe cerca moglie di John Landis del 1988. Altro originale Amazon è l'italiano (e abbastanza riuscito) Bastardi a mano armata con Marco Bocci e Fortunato Cerlino.



Tra gli altri titoli arrivati in questa prima metà di marzo ci sono anche Men in Black 2, l'intrigante Searching con John Cho, i due The Equalizer con Denzel Washington, La guerra dei mondi di Steven Spielberg, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Dark Crimes e Tutta un'altra vita.