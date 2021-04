Amazon Prime, guida allo streaming per i nuovi abbonati: i film da vedere

Avete appena sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime Video e non sapete da che parte iniziare ad esplorare il catalogo? Ecco 5 film aggiunti di recente (o in arrivo entro brevissimo) da non perdere per gli appassionati, tra novità assolute e titoli originali della piattaforma streaming.

Iniziamo i nostri consigli di oggi con Il giorno sbagliato, thriller del 2020 diretto da Derrick Borte che racconta la storia di Rachel (Caren Pistorius), una madre che commette un unico piccolo errore: in ritardo per il lavoro suono il clacson ad un altro automobilista, scatenando la furia di un guidatore psicopatico interpretato da Russel Crowe che perseguirà lei e la sua famiglia.

Dallo scorso marzo su Prime Video è disponibile Il principe cerca figlio, sequel diretto de Il principe cerca moglie di John Landis in cui il protagonista Akeem, interpretato ancora una volta dal mitico Eddie Murphy decide di tornare negli Stati Uniti insieme al consigliere e amico Semmi (Arsenio Hall) per conoscere suo figlio, di cui ha appena scoperto l'esistenza.

Se siete amanti dell'animazione non potete perdervi Mister Link, nuovo gioiello animato dei Laika Studio, la casa di animazione dietro gli splendidi Coraline e la porta magica e Kubo e la spada magica. Proprio di recente, l'azienda specializzata in stop-motion ha annunciato il suo primo progetto live-action, il thriller Seventeen.

Domani 3 aprile farà il suo debutto sul servizio Fast & Furious - Hobbs & Shaw, spin-off dell'adrenalinica saga targata Universal incentrato sui personaggi di Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham. Infine, visto il recente debutto del trailer ufficiale di Wrath of Man, la nuova pellicola di Guy Ritchie con protagonista Jason Statham, vi ricordiamo che all'interno del catalogo di Prime Video è presente anche l'ultima fatica del regista britannico, The Gentlemen, con protagonisti Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell e Michelle Dockery.