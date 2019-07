Amazon Prime Day 2019: i film di Spider-Man, Jurassic Park e Transformers in offerta

Anche quest’anno Universal Pictures Home Entertainment Italia sarà tra i protagonisti del Prime Day 2019 di Amazon, che avrà inizio il 15 luglio per concludersi nella successiva giornata del 16.

Film Blu-Ray e DVD Universal Amazon Prime Day 2019

Tra le offerte per cinema e serie tvche hanno fatto la fortuna di entrambi i mondi dell'audiovisivo, conche saranno disponibili durante le 48 ore del Prime Day ad un prezzo speciale. Si parte con il titolo più sorprendente dello scorso anno e vero trionfatore della stagione degli Oscar, con il meritatissimo Academy Award per Miglior film d’animazione:con una nuova imperdibile veste grafica ed un intero disco bonus totalmente inedito, per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul giovane Miles Morales e i numerosi amichevoli Spider-Man di quartiere del Multiverso.

Per gli amanti delle spy-story in tutte le salse la Universal propone invece il cofanetto Blu-ray contenente tutti e sei i film di Mission: Impossible e il cofanetto della Johnny English Collection, completo di tutti e tre i film della saga in Dvd.

Tornano anche i Transformers e la loro azione esplosiva, con un cofanetto completo sia in Dvd che Blu-ray che raccoglie i sei capitoli della saga cinematografica con l'aggiunta del nuovo arrivato, lo stand-alone Bumblebee. Per chi ama i dinosauri invece Universal propone per il mercato Blu-ray il cofanetto con tutti e cinque i film della saga di Jurassic Park, mentre per il mercato Dvd sarà presentato il boxset con i 5 film in edizione Vinile. I fan di Blue avranno la possibilità di acquistare anche un’esclusiva Funko Keychain set di Jurassic World: Il regno distrutto in Blu-ray.

Infine arriva in Blu-ray la Indiana Jones: The Complete Adventure – Collector’s edition, con tantissimi contenuti speciali e gadget da collezione all’interno, una vera e propria reliquia da custodire gelosamente nella propria collezione. Inoltre, tra le altre offerte troverete anche la Star Trek – The Kelvin Timeline Collection, contenente 3 dischi in formato Blu-ray, la Corleone Legacy limited edition in formato Blu-ray, con la trilogia de Il Padrino che ritorna con tantissimi oggetti da collezione ed una veste grafica assolutamente pregevole, lo Steelbook Blu-ray di Halloween, il cofanetto in Dvd e Blu-ray dell’instant cult Cloverfield, contenenti i 3 film della saga e infine la collection completa di The Ring in Blu-ray, per trascorrere le proprie serate estive in compagnia di Samara.

A completare questa ricca carrellata, Universal propone una collection dedicata a Denzel Washington in Dvd e Blu-ray, Vita da Strega 1-8 in Dvd per rivivere gli anni ’60 e ’70 con un pizzico di brio e magia, la collection completa di Magnum P.I. con tutte le 8 stagioni in Dvd, il cofanetto completo di Squadra Antimafia 1-8 in Dvd, Dottor House 1-8 in Dvd e infine la serie completa di House of Cards 1-6 disponibile per la prima volta in Dvd e Blu-Ray.

Per altre informazioni vi rimandiamo alla recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo e alle offerte Universal dedicate a Spider-Man.