Amazon Prime, 5 nuovi thriller da vedere per gli abbonati

Dopo aver visto tutte le serie TV in arrivo su Amazon Prime Video a marzo 2021, torniamo ad esplorare il catalogo della piattaforma streaming per scoprire 5 thriller usciti negli ultimi anni da non perdere per gli abbonati del servizio.

Restando nelle uscite più recenti, da qualche settimana su Prime Video è disponibile I Care a Lot, black comedy scritta e diretta da J Blakeson che proprio questa notte è valsa a Rosamund Pike un Golden Globe come miglior attrice protagonista. Il film vede la star nei panni di Marla Grayson, una scaltra truffatrice di anziani che finisce nei guai quando scopre che la sua ultima vittima ha legami con un potente gangster (interpretato da Peter Dinklage). Qui potete trovare la nostra recensione di I Care a Lot.

Proseguiamo poi con 7500, thriller ad alta quota arrivato nel 2020 che vede come protagonista Joseph Gordon-Levitt (dopo tre anni di assenza dal grande schermo) nel ruolo di un pilota alle prese con un attacco terroristico, e Widows - Eredità criminale, heist movie diretto da Steve McQueen che può vantare uno straordinario cast al femminile composto da Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki e Cynthia Erivo.

Se siete in cerca di un'ora e mezza di pura tensione vi consigliamo di recuperare anche Il Colpevole - The Guilty, pellicola del 2018 che ha firmato l'esordio alla regia del regista danese Gustav Möller. Vincitore dei premi del pubblico al Torino Film Festival e al Sundance, il film racconta la lunga notte di un ufficiale di polizia addetto al centralino per le chiamate di emergenza che si trova a rispondere alla richiesta d'aiuto di una donna rapita.

Concludiamo infine i nostri consigli di oggi con Searching, acclamato screen-life thriller con John Cho presentato al Sundance Film Festival del 2018. Raccontato attraverso il punto di vista di smartphone, computer e altri schermi, il film segue le vicende di un padre alla ricerca della figlia scomparsa nel nulla in circostanze misteriose.