Amazon Prime, 5 horror da guardare in streaming nel weekend

Tra diverse regioni in Zona Arancione e molte altre in Zona Rossa, il weekend italiano sarà nuovamente destinato a una tranquillità casalinga senza troppe uscite, il che significa che è un buon momento per sedersi comodamente sul divano e recuperare o rivedere qualche bel titolo horror su Amazon Prime Video.

Vi proponiamo l'horror perché sappiamo che voi lettori di Everyeye siete assidui e famelici amanti del genere e ovviamente anche noi, e comunque è anche un bel modo di creare un po' di tensione in tutta questa calma piatta tra pranzi, cene, smart working e chiacchierate. Ve ne proponiamo cinque di seguito, sperando siano di vostro gradimento.



Il primo è il fantastico Quella casa nel bosco di Drew Goddard, geniale parodia di genere capace di sovvertire e giocare con tutti i cliché del cinema dell'orrore creando una storia intrigante e piena di divertimento e sorprese. Un vero gioiello, persino impareggiabile a modo suo.



Il secondo è The Void di Steven Kostanski e Jeremy Gillespie, un po' body horror e un po' sperimentale, anche ipnotico e psichedelico a modo suo. Tra Silent Hill e Resident Evil, con accenni sparsi qua e la al cinema di Carpenter e Craven, è davvero un piccola gemma indie da scoprire o riscoprire.



Passiamo poi all'ipertrofico ma riuscito La cura dal benessere di Gore Verbinski, al momento ultimo lungometraggio scritto e diretto dal regista di Pirati dei Caraibi, fermo ormai dal 2016. Davvero interessante, tortuoso, affascinante.



Infine le ultime due proposte: il bellissimo Green Room di Jeremy Saulnier con il compianto Anton Yelchin e poi il meraviglioso Bone Tomahawk di S. Craig Zahler, un mix tra western e horror iper-dilatato e meravigliosamente diretto e interpretato.