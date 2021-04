Amazon Prime: 5 film asiatici da recuperare, dalla Cina al Giappone

Continuiamo la nostra proposta quotidiana di titoli da vedere o rivedere in streaming sulle diverse piattaforme di streaming online disponibili in abbonamento in Italia, e oggi torniamo alla libreria di film targata Amazon Prime Video per proporvi cinque film orientali, per la precisione asiatici, da recuperare.

Il primo è il sontuoso Old-Boy di Park Chan-wook, sensazionale adattamento cinematografico dell'omonimo manga di Nobuaki Minegishi e Garon Tsuchiya con protagonista Choi Min-sik nei panni di un uomo imprigionato per quindici anni in cerca di vendetta sui suoi aguzzini. Violento, emozionante, con un intreccio da applausi: è uno dei film cult di Chan-wook e un'opera che ancora oggi invecchia benissimo.



Il secondo titolo è Bittersweet Life di Kim Jee-woon, un noir d'azione sud coreano che segue la storia di un manager di un albergo che conduce una doppia vita come braccio destro di un potente boss mafioso. Trovandosi davanti a una scelta complessa, la sua vita cadrà a pezzi e dovrà lottare per la sua stessa sopravvivenza.



C'è poi Jin-Roh - Uomini e lupi, film d'animazione di Hiroyuki Okiura, premiato film d'animazione uscito a ridosso della fine dello scorso millennio. Ovviamente non può mancare un capolavoro dell'animazione giapponese come Akira di Katsuhiro Otomo, disponibile in abbonamento proprio sul servizio e che speriamo non abbia bisogno di presentazioni.



Concludiamo poi con il drammatico e potente Un affare di famiglia di Hirokazu Kore'eda, premiato anche con la Palma d'Oro al Miglior Film al Festival di Cannes del 2018. Un film emotivamente sorprendente, scritto e diretto con grande visione e poesia, indimenticabile.