Amazon Prime, 5 film che tutti gli abbonati dovrebbero recuperare

Dopo avervi consigliato sotto Natale cinque film originali Netflix da recuperare assolutamente, dal meraviglioso Mank di David Fincher e fino ad arrivare al Panama Papers di Steven Soderbergh, col finire dell'anno vogliamo consigliarvi invece cinque film originali targati Amazon Prime Video che ogni abbonato dovrebbe recuperare.

Esattamente come per Netflix, sono molti i titoli prodotti in esclusiva per il servizio di streaming online, tra cui possiamo ricordare The Report con Adam Driver, il Suspiria di Luca Guadagnino, Beautiful Boy con Timothee Chalamet e via discorrendo. Purtroppo non possiamo elencarli tutti, così abbiamo pensato a una selezione di cinque titoli da vedere anche il 1° dell'anno comodamente in salotto, senza troppi problemi.



Iniziamo con The Gentlemen di Guy Ritchie, gangster movie dall'anima british con un cast eccezionale di cui fa parte anche un meraviglioso Hugh Grant. Proseguiamo poi col secondo consiglio, che è il bellissimo Sound of Metal con Riz Ahmed, storia di un musicista rock che perde l'udito e deve re-imparare a vivere. Splendido, esistenzialista, profondo e intenso.



Arriviamo poi al divertente Palm Springs, sci-fi che rilegge una moderna love-story tra loop temporali inspiegabili. E a proposito di sci-fi, The Vast of Night è uno di quei titoli indipendenti, scaltri e dalla messa in scena quasi immacolata che fanno di un esordio un grandissimo esordio.



E infine il dissacrante Borat - Seguito di Film.