Amazon Prime, 4 nuovi action da guardare se siete abbonati

Continuiamo la nostra rubrica news di proposte dedicate al mondo dello streaming online, da Netflix a Disney+ e fino ad arrivare ad Amazon Prime Video, e concentrandoci proprio su quest'ultima piattaforma streaming scopriamo insieme 4 film d'azione approdati di recente o poco meno in abbonamento sul servzio.

Il primo è Anna di Luc Besson, titolo uscito nei cinema americani nel 2019 e arrivato in Italia solo direct to streaming proprio su Amazon Prime Video lo scorso 4 febbraio. Scritto anche dallo stesso Besson, il film ha per protagonista un misterioso ex-modella dotata di una bellezza incredibile e di una sorprendente forza e di grandi abilità, tanto di divenire una delle assassine più temute al mondo.



Proseguiamo poi con Mandy di Panos Cosmatos, follia iper-trofica con protagonista Nicolas Cage in una delle interpretazioni più magnetiche e assurde della sua intera carriera. Il film è un ricettacolo di violenza in un revenge movie davvero unico e particolare. Piace o non piace, non ci sono vie di mezzo.



Passiamo poi al simpatico ma comunque intenso Colossal di Nacho Vigalondo e con protagonisti Anne Hathaway e Jason Sudeikis. La storia è quella di una ragazza in grado di controllare un misterioso kaiju dall'altra parte del mondo. Davvero molto bello.



E infine arriviamo al sorprendente The Raid di Gareth Evans e a The Rhythm Section di Reed Morano.