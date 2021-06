Amazon, da Hunger Games a Joker: le migliori offerte dei Prime Day per blu-ray e DVD

L'ora dei Prime Day è scoccata anche quest'anno e, come sempre in occasioni del genere, gli abbonati a Prime amanti del cinema sono pronti a fiondarsi sulla migliore offerta inerente al mercato dell'home-video: ci sembra utile, dunque, elencarvi qui di seguito quelle che per noi sono occasioni da non perdere.

Partiamo dalla collezione completa dei film di Hunger Games a soli 9,08 euro, per poi proseguire con il blu-ray dell'Interstellar di Christopher Nolan a 5,64 euro; gli amanti dell'horror vecchia scuola non potranno invece non trovare interessante l'intera collezione di Nightmare a 10,59 euro (che diventano 9,89 nel caso della versione DVD).

Merita sicuramente una menzione anche il Joker di Todd Philips, disponibile per le prossime ore a soli 5,63 euro, così come il cofanetto dei 5 film dell'universo di Jurassic Park (dal primo capitolo all'ultimo Jurassic World: Il Regno Distrutto) ad appena 16,80 euro. Ce n'è anche per gli amanti dei cinecomic: il cofanetto con ben 8 film del DC Extended Universe (Birds of Prey, Wonder Woman, Aquaman, Shazam!, Batman v Superman, L'Uomo d'Acciaio, Suicide Squad e Justice League) è infatti in offerta a 56,88 euro.

Pensate di approfittare di una o più di queste offerte? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Amazon, intanto, ecco alcuni film da recuperare in streaming tramite Prime Video.