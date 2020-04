Amazon, da Gemini Man a Selah and The Spades: le novità di maggio in streaming

Nuovo mese, nuovi titoli a disposizione per il vostro intrattenimento da casa. A maggio su Amazon Prime Video arrivano sei nuovi lungometraggi tutti da scoprire.

Il quinto mese dell'anno porterà sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video sei nuovi lungometraggi, tra film e documentari, originali e in esclusiva.

Si parte il 4 maggio con Qua La Zampa 2, di Gail Mancuso, il sequel di Qua La Zampa con protagonista l'adorabile cane Bailey (doppiato da Josh Gad), per poi passare allo sci-fi di Ang Lee con protagonista Will Smith Gemini Man, in uscita l'11 maggio, lo stesso giorno della pellicola Made in Italy Figli, diretta da Giuseppe Bonito e scritta da Mattia Torre.

Il 16 maggio è la volta di BlacKkKlansman di Spike Lee, che è valso al regista e agli altri sceneggiatori anche l'Oscar per la Miglior Sceneggiatura Non Originale, ma anche del film documentario su Papa Francesco, Pope Francis: A Man Of His Word, diretto da Wim Wenders.

Infine, il 29 maggio arriverà Selah and The Spades, opera prima della scrittrice e regista Tayarisha Poe, con Lovie Simone, Jharrel Jerome e Celeste O'Connor.

Qui di seguito trovate la lista completa con i film a disposizione questo mese.

Qua La Zampa 2 - 4 maggio

Gemini Man - 11 maggio

Figli - 11 Maggio

Blackkklansman - 16 maggio

Pope Francis: A Man Of His Word - 16 Maggio

Selah and The Spades - 29 maggio

E voi, cosa guarderete?