Amazon compra Voltron? Lo studio in pole position per i diritti sul live-action!

Il live action di Voltron è risorto all'improvviso alla fine di marzo scorso, scatenando una vera e propria guerra per i diritti a Hollywood: adesso un nuovo report segnala che, a quanto pare, quella guerra la sta vincendo Amazon.

Come segnalato da The Hollywood Reporter in queste ore, infatti, pare che Amazon abbia superato le offerte di Warner Bros. e Universal, segnando un momento decisivo per la battaglia dei diritti del live-action di Voltron. Addirittura i rapporti indicano che Amazon potrebbe aver già raggiunto una sorta di accordo per il film, il che significa che dopo oltre due decenni di false partenze, con progetti annunciati e poi finiti nei dimenticatoi di DreamWorks e Relativity Media, sembra che questa volta Voltron entrerà davvero in produzione.

Forse il merito è da attribuire a Rawson Marshall Thurber, regista il cui nome nell'industria adesso è immediatamente associato a quello di Red Notice, divenuto nei mesi scorsi il più grande film originale di Netflix di tutti i tempi, cosa che ha chiaramente conferito a Thurber il potere di sponsorizzare il suo progetto su Voltron in giro per Hollywood. Tuttavia il regista è attualmente impegnato con ben due sequel di Red Notice che saranno girati back to back, dunque al momento non è chiaro quando potrebbe arrivare il live-action di Voltron, qualora avesse definitivamente luce verde.

Come al solito vi invitiamo a rimanere sintonizzati per rimanere aggiornati.