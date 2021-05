Amazon all'attacco di MGM: affare clamoroso in vista, offerti 9 miliardi!

Negli scorsi mesi si è fatto un gran parlare della possibile acquisizione della storica MGM da parte di uno dei nuovi servizi streaming, con Apple TV inizialmente in pole position per un catalogo che include James Bond, Rocky, Stargate, Robocop e centinaia di film del passato.

Ora però, secondo Variety, Amazon avrebbe offerto 9 miliardi di dollari per comprare l'azienda, cifra che ristringe la forbice pubblicata da The Information sempre in queste ore e che suggeriva un'offerta tra i 7 e i 10 miliardi di dollari per un potenziale accordo. Ma Variety specifica anche che 9 miliardi di dollari era esattamente l'importo che la MGM sperava di ottenere da una potenziale vendita, dunque dopo mesi di speculazioni potremmo essere davvero al passaggio del Rubicone.

Tra i fattori che potrebbero portare alla definitiva acquisizione della MGM il fatto che lo studio sia in vendita da dicembre 2020, senza contare che una mossa del genere sarebbe una risposta significativa di Amazon alla recente fusione tra WarnerMedia e Discovery. Ma ancora l'accordo non è arrivato: "Lo stato delle discussioni di Amazon con MGM non è chiaro al momento ed è sempre possibile che le due parti non raggiungano l'accordo."

A dicembre, The Guardian aveva riferito che la MGM possiede una libreria titoli di 4.000 film e 17.000 ore di TV. Quello di James Bond, in particolare, è il franchise che più fa gola ai possibili acquirenti, considerato che si tratta di una delle saghe più famose, longeve e redditizie della storia del cinema.

Monitoreremo da vicino la situazione, rimanete sintonizzati per tutti gli eventuali aggiornamenti.