Amazon, affare fatto: La MGM è stata acquistata per 8 miliardi di dollari!

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato dell'affare Amazon-MGM, che nei giorni scorsi aveva raggiunto l'apice delle trattative: ora è ufficiale, l'acquisizione è andata in porto per la bellezza di 8 miliardi di dollari.

Si tratta del primo, rivoluzionario accordo tra i grandi giocatori della tecnologia contemporanea e la vecchia scuola di Hollywood, innescato da una rivoluzione digitale nei contenuti e dall'esplosione dello streaming iniziata da qualche anno a questa parte. L'acquisizione, ufficializzato pochi minuti fa, porta la storia quasi centenaria della MGM sotto l'egida di Amazon Studios.

"Amazon aiuterà a preservare il patrimonio e il catalogo di film di MGM e fornirà ai clienti un maggiore accesso a queste opere. Attraverso questa acquisizione, Amazon consentirà a MGM di continuare a fare ciò che sa fare meglio: creare grandi opere" ha affermato la società fondata da Jeff Bezos in un comunicato ufficiale. "MGM ha un vasto catalogo con oltre 4.000 film: 12 Angry Men, Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair e molte altre opere iconiche, senza contare gli oltre 17.000 programmi TV, tra cui Fargo, The Handmaid's Tale e Vikings, che hanno vinto collettivamente più di 180 Academy Awards e 100 Emmy" ha affermato Mike Hopkins, vicepresidente senior di Prime Video e Amazon Studios. "Il vero valore finanziario alla base di questo accordo sono i vasti tesori di IP sepolto nel vasto catalogo della MGM, tesori che abbiamo intenzione di re-immaginare e sviluppare insieme al talentuoso team di MGM".

Kevin Ulrich, presidente del consiglio di amministrazione di MGM, ha aggiunto: “È stato un onore aver preso parte all'incredibile trasformazione della Metro Goldwyn Mayer. Per arrivarci ci sono volute persone di immenso talento con una vera convinzione in una unica visione. A nome del Consiglio, vorrei ringraziare il team MGM che ci ha aiutato ad arrivare a questo giorno storico. Sono molto orgoglioso che la MGM, che ha a lungo simboleggiato l'età d'oro di Hollywood, continuerà la sua storia leggendaria. L'opportunità di unire la storia leggendaria di MGM con l'innovazione di Amazon è a dir poco stimolante".