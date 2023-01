Amazon acquista la nuova commedia di Max Barbakow con Jennifer Aniston e Julia Roberts!

Dopo il successo di Palm Springs, Max Barbakow tornerà a dirigere una commedia comica sullo scambio di corpi con protagoniste Julia Roberts e Jennifer Aniston. Ad conquistare i diritti di distribuzione della pellicola è stata Amazon, vincendo un ballottaggio con altri quattro servizi streaming.

Insomma, la pellicola si prospetta essere un ottimo veicolo per entrambe le interpreti che, negli ultimi anni, si stanno dedicando molto al mondo della commedia. Se la Aniston ha costruito un'intera carriera lavorando su film comici (o quasi), per la Roberts è un vero e proprio ritorno al genere dopo anni improntati su interpretazioni molto più drammatiche. Già con Ticket to Paradise, l'ex regina delle commedie romantiche, ha mostrato di non aver perso lo smalto.

Le due attrici hanno già lavorato insieme in Mother's Day dove la Roberts e la Aniston avevano avuto stipendi da record. Entrambe icone degli anni novanta, hanno raccontato una generazione una nei panni della giovane e viziata Rachel Green in Friends, l'altra analizzando l'amore in commedie romantiche che sono entrate nella storia del cinema. Questo nuovo progetto che le vedrà collaborare vanta la produzione, oltre che di Amazon, delle loro case di produzione e della LuckyChap Entertainment di Margot Robbie.

In attesa di avere notizie più sicure riguardo il film vi consigliamo la nostra recensione di Ticket to Paradise rom-com che riunisce George Clooney e Julia Roberts dopo anni dalla trilogia degli Ocean's.