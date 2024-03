Questo amatissimo film con Blake Lively tornerà con un sequel ufficiale su Prime Video

Uno dei film più amati e famosi di Blake Lively sta per tornare con un sequel in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video, come annunciato ufficialmente in queste ore da Amazon MGM.

Stiamo parlando ovviamente di Un piccolo favore, che tornerà con un nuovo episodio: Amazon MGM Studios ha annunciato oggi che Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho e Kelly McCormack riprenderanno i rispettivi ruoli in Un piccolo favore 2, con Paul Feig di nuovo alla regia. L'attesissimo sequel è una co-produzione con Lionsgate e segue l'uscita nel 2018 di Un piccolo favore, successo di critica e pubblico, che ha incassato più di 97 milioni di dollari al box office mondiale, ottenendo lo status di “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes. La sceneggiatura, basata sui personaggi di Darcy Bell, è firmata da Jessica Sharzer - che ha scritto anche il primo film - con il contributo di Laeta Kalogridis e Paul Feig.

Nel sequel assisteremo al ritorno di Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) che si ritroveranno in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Insieme agli affascinanti ospiti, non mancheranno omicidi e tradimenti per un matrimonio che avrà più svolte sorprendenti e mozzafiato di quelle che punteggiano la strada che da Marina Grande porta alla piazzetta di Capri.

L’inizio delle riprese è previsto in primavera, il film sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Nel frattempo, ecco cosa ha detto Blake Lively sulle scene di sesso del marito Ryan Reynolds.

Wish - Dvd è uno dei più venduti oggi su