Se amate Ryan Gosling dovete tenere d'occhio il suo nuovo film di fantascienza

Il prossimo film di Ryan Gosling sarà The Fall Guy, commedia action in arrivo a maggio, ma successivamente l'attore di Driver e Blade Runner 2049 tornerà alla fantascienza con un nuovo film originale che vi consigliamo di tenere d'occhio.

Stiamo parlando di Project Hail Mary, film in lavorazione da diversi anni ormai che sarà scritto e diretto da Phil Lord e Christopher Miller, gli acclamati autori di The LEGO Movie e della saga cinematografica animata di Spider-Man Miles Morales: negli ultimi tempi avevamo perso traccia del film, che però fortunatamente in queste ore è tornato prepotentemente in carreggiata dato che è stato acquistato da Amazon MGM Studios, che ha immediatamente fissato un inizio di produzione e una data d'uscita, ora prevista per il 20 marzo 2026.

Il film, che verrà girato in IMAX, sarà prodotto da Amy Pascal, Ryan Gosling, Lord, Miller, Aditya Sood, Rachel O'Connor e Andy Weir: la storia è basata sull'omonimo romanzo di Weir (scrittore di The Martian, che ha ispirato l'acclamato film di Ridley Scott con Matt Damon) ed è ambientato in un prossimo futuro nel quale Ryland Grace (interpretato da Ryan Gosling) è un astronauta che si sveglia dal coma per ritrovarsi da solo su una stazione spaziale abbandonata, senza alcun ricordo di chi sia o della sua missione: scoprirà ben presto di essere stato inviato nel sistema solare di Tau Ceti, a 12 anni luce dalla Terra, per invertire l'impatto di un evento spaziale che ha portato sul nostro pianeta le prime fasi di un'era glaciale.

Il progetto avrà la priorità in casa Amazon MGM, quindi potete scommettere che emergeranno nuovi aggiornamenti molto presto: restate coi per tutte le prossime novità.

