Se amate Riccardo Scamarcio al cinema c'è un nuovo film che non potete perdervi

Di cosa parla Race for Glory? Attualmente terzo nella classifica del box office italiano per i nuovi incassi del week-end, se siete curiosi vi raccontiamo la trama del nuovo film con Riccardo Scamarcio.

Race For Glory - Audi vs Lancia racconta l’incredibile storia del Campionato del mondo di rally del 1983, in cui i coraggiosi sfavoriti del team Lancia, guidati dal carismatico Cesare Fiorio – interpretato da Riccardo Scamarcio – affrontarono il potente team Audi in un’impresa che sembrava impossibile, dando vita una delle più grandi sfide della storia dello sport.

Il film è diretto da Stefano Mordini e, oltre a Riccardo Scamarcio, include tra i protagonisti anche un nutrito cast di attori internazionali come: Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett e il mitico Daniel Brühl, star del Marvel Cinematic Universe divenuta famosa in tutto il mondo con Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino.

Con una sceneggiatura scritta a sei mani da Filippo Bologna, Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio, Race for Glory - Audi vs Lancia è una produzione Lebowski con Rai Cinema, coprodotto da Davis Film in associazione con Mas, prodotto da Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas e coprodotto da Victor Hadida. Per altri contenuti a tema Riccardo Scamarcio scoprite L'ombra del giorno su Netflix.

