Se amate Park Chan Wook siete fortunati: Lucky Red annuncia la rassegna completa!

Dopo aver diffuso il trailer ufficiale di Decision to leave, Lucky Red ha deciso di comunicare che per il ritorno al cinema del regista di culto Park Chan Wook farà le cose in grande.

A partire da lunedì 23 gennaio in diversi cinema di Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino, Genova e Napoli, partirà infatti la rassegna cinematografica dedicata al cinema dell'autore coreano, che comprenderà la celebre trilogia della vendetta, composta dai film Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta, e anche i seguenti Thirst, I’m a Cyborg, But That’s Ok, Stoker e il capolavoro Mademoiselle.

Un titolo al giorno per accompagnare il pubblico fino all’uscita di Decision to leave, ultimo film del regista sudcoreano vincitore del premio per la Miglior Regia al festival di Cannes e in arrivo nelle sale italiane dal 2 febbraio distribuito da Lucky Red (che, per chi scrive, è il migliore della sua carriera). A conclusione della rassegna è inoltre prevista in tutti i cinema aderenti all'iniziativa un’anteprima speciale proprio di Decision to leave, in occasione della quale verranno distribuiti gadget esclusivi ispirati al film. Se siete interessati, in basso nel link della fonte potete trovare tutte le informazioni utili visitando il sito di Lucky Red. Intanto, godetevi qui sotto la locandina ufficiale della rassegna su Park Chan-wook.

Nel frattempo, vi segnaliamo anche la disponibilità delle nuove edizioni home video di due cult di Park Chan Wook.