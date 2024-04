Se amate Jon Hamm versione sceriffo correte a vedere questo film (in tv e in streaming)

Oltre al nuovo film Il gusto delle cose, perfetto se cercate il cinema d'autore in sala, vi segnaliamo che sta per uscire in Italia in tv e in streaming un nuovo film perfetto per i fan di Jon Hamm versione sceriffo.

Stiamo parlando del film Sky Original Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo, che ha per protagonisti Jon Hamm e Tina Fey e che sarà in onda domenica 14 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in versione 4K.

Il protagonista della storia è Jordan Sanders (Jon Hamm), il capo della polizia di una tranquilla cittadina dell’Arizona, che si trova alle prese con un bizzarro duplice omicidio: due donne, che non hanno alcun legame tra loro, vengono trovate assassinate. Solo una cosa le lega: entrambe si chiamano Maggie Moore. Il caso si complica ulteriormente quando Jordan viene aiutato nelle indagini dalla vicina di casa di una delle donne uccise, Rita (Tina Fey), che a quanto pare è anche una testimone chiave.

Maggie Moore(s) è una commedia nera con elementi polizieschi diretta da John Slattery e scritta da Paul Bernbaum, ed include nel cast anche la star di Ted Lasso Nick Mohammed, Micah Stock, Happy Anderson, Mary Holland, Nicholas Azarian e Louisa Krause.

