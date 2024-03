Se amate Jake Gyllenhaal non potete proprio perdervi il remake di Road House

Dopo le polemiche del regista Doug Liman, fortunatamente rientrate, sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video sta per arrivare il remake di Road House, celebre cult del 1989 con protagonista Patrick Swayze.

Questa volta nel ruolo del buttafuori Dalton ci sarà Jake Gyllenhaal, e dopo aver avuto la possibilità di vedere in anteprima l'atteso remake, presentato al South by Southwest di Austin, Texas in vista del debutto su Prime Video dal 21 marzo, possiamo garantirvi che vi troverete di fronte ad uno spettacolo assolutamente delizioso e divertentissimo.

In questo remake firmato dal regista di Barry Seal, Edge of Tomorrow e The Bourne Identity il focus viene spostato dal Missouri alle Florida Keys e il protagonista, al posto del duro modello con acconciatura da copertina, qui diventa un tormentato ex combattente UFC interpretato da un generoso, auto-ironico e semplicemente perfetto Gyllenhaal, che si conferma in grande spolvero dopo l'ottimo The Covenant di Guy Ritchie (sempre disponibile su Prime Video). Una rivisitazione meno erotica del cult originale, del resto i tempi sono cambiati, ma molto più action e cruda, con un terzo atto semplicemente fuori di testa che vi sembrerà la versione live-action dell'iconico scontro tra Peter Griffin e Grande Pollo.

Per farvi un'idea di ciò che vi aspetta, recuperate il trailer ufficiale di Road House.

