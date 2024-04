Se amate gli horror con gli squali il trailer di questo nuovo film vi farà impazzire

Samuel Goldwyn Films porterà il nuovo thriller/horror basato su attacchi di squalo, Something in the Water, in alcune sale selezionate e su piattaforma dal prossimo 3 maggio. Per saperne di più sul nuovo film potete godervi il trailer che è stato distribuito poche ore fa, su quello che può diventare il nuovo cult del genere.

In Something in the Water, un idilliaco matrimonio si trasforma in una battaglia per la sopravvivenza per cinque amiche. Meg (Hiftu Quasem), partecipa al matrimonio della vecchi amica Lizzie (Lauren Lyle) nei Caraibi, insieme alle compagne di sempre Cam (Nicole Rieko Setsuko) e Ruth (Ellouise Shakespeare-Hart), oltre alla sua ex compagna Kayla (Natalie Mitson) da cui si è separata dopo che entrambi hanno vissuto un evento profondamente traumatico.



Il gruppo subisce un attacco di squali affamati e scoppia improvvisamente il caos. I film che utilizzano l'escamotage dell'attacco degli squali ad esseri umani sono molteplici, a partire dal grande classico di Steven Spielberg, Lo squalo, che inaugurò un filone ricco di derive anche trash come la saga cinematografica di Sharknado.

Nel trailer di Something in the Water vengono mostrate alcune sequenze ricche di suspence che caratterizzeranno il film, diretto da Hayley Easton Street, con una sceneggiatura scritta da Cat Clarke.

Proprio su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Lo squalo, uno dei film più apprezzati di Steven Spielberg.

Wish - Dvd è uno dei più venduti oggi su