Se amate Glen Powell al cinema è in arrivo un film che non dovete perdervi

In vista dell'imminente uscita di Tutti tranne te su Netflix, segnaliamo ai fan di Glen Powell che molto presto al cinema arriverà anche un altro acclamato film con protagonista la star di Top Gun: Maverick.

Stiamo parlando di Hit Man di Richard Linklater, presentato durante l'80esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e in arrivo in Italia al cinema con BIM Distribuzione dal prossimo 30 maggio.

Il film, che Linklater ha scritto insieme Glen Powell, è vagamente ispirata ad una storia vera raccontata nell'omonimo articolo del 2001 del Texas Monthly dal giornalista Skip Hollandsworth, che aveva già scritto insieme al regista il film Bernie del 2011: il protagonista è Gary Johnson, un timido professore di filosofia di New Orleans che lavora part-time come consulente informatico per il dipartimento di polizia della sua cittadina. A causa di una serie di coincidenze, però, un giorno la polizia è costretta a chiedere a Gary di impersonare un sicario allo scopo di incastrare le persone che cercano di assoldare i veri assassini professionisti. La situazione si complica quando Gary viene contattato da Maddy, una donna che vuole far uccidere il marito morto e della quale il nostro protagonista si innamorerà.

I produttori sono Mike Blizzard, Richard Linklater, Glen Powell, Jason Bateman e Michael Costigan. Per altri contenuti vi ricordiamo che Glen Powell tornerà al cinema con Twisters, in uscita dal prossimo 17 luglio.

