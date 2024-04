Se amate i film musicali non potete perdervi questa nuova uscita in arrivo su Disney+

Gli amanti dei film musicali in questo periodo hanno l'imbarazzo della scelta, tra biopic musicali vecchi e nuovi e documentari disponibili direttamente sui servizi di streaming più popolari.

Il film di cui vi parliamo oggi appartiene alla seconda categoria, dato che a partire dal 24 maggio arriverà in esclusiva su Disney+, piattaforma di streaming on demand della Disney, il nuovo film documentario sui The Beach Boys.

Questo nuovo titolo, che sarà un'esclusiva per tutti gli abbonati al servizio, è una celebrazione della leggendaria band che ha rivoluzionato la musica pop e dell’iconico e armonioso sound che hanno creato, che ancora oggi incarna il sogno californiano e affascina i fan di ogni generazione. Il documentario ripercorre la storia della band dalle umili origini familiari fino al successo planetario, e include filmati inediti e interviste mai viste prima con Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks e Bruce Johnston dei Beach Boys, oltre ad interventi di altri luminari del mondo della musica come Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder e Don Was. “Sono molto contento di come è stato realizzato il documentario, hanno fatto un lavoro straordinario”, ha dichiarato Brian Wilson. “Mi ha davvero riportato a quei giorni con i ragazzi, al divertimento e alla musica. E naturalmente a quelle incredibili armonie”.

The Beach Boys è diretto da Frank Marshall e Thom Zimny, con la sceneggiatura di Mark Monroe. Per altri contenuti simili scoprite le ultime novità sul biopic di Bruce Springsteen con Jeremy Allen White.

