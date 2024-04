Se amate i film sui loop temporali vi consigliamo questa piccola perla sci-fi

Dopo avervi consigliato questo nuovo horror post-apocalittico in arrivo nelle sale italiane, oggi ci spostiamo in Giappone per proporvi il film ideale per tutti i fan dei loop temporali.

Stiamo parlando di River, la nuova stravagante commedia fantasy di Junta Yamaguchi, il regista di Beyond the Infinite Two Minutes: il film è eterno déjà vu basato sui loop temporali ambientato in un piccolo hotel di provincia, il Japanese Fujiya Inn, che sorge nei pressi di un fiume dall'acqua cristallina. Una mattina, però, il personale e gli ospiti si trovano improvvisamente in un loop temporale di due minuti al termine del quale tutto ritorna a come era 120 secondi prima.

La particolarità, che distingue River da tutti i film sui loop che avete visto, è che il loop temporale in questo caso non coinvolge una sola persona ma tutti i personaggi che si trovano nell'hotel e nei negozi circostanti; inoltre, mentre il tempo si riavvolge e tutti tornano ogni volta nelle loro posizioni di partenza, i ricordi restano intatti, creando ogni volta situazioni sempre più tragi-comiche: alcuni infatti vorrebbero spezzare il loop e continuare la propria vita, altri invece tutto sommato sembrano apprezzare questo nuovo, ripetitivo ma in fondo tranquillo status quo.

Un'altra particolarità di River è la regia di Junta Ymaguchi: per quanto breve, circa 82 minuti di durata, il film è composto solo (o meglio, per la maggior parte: senza fare spoiler) da piani sequenza di due minuti, che ripartono sempre dallo stesso punto, con la protagonista Mikoto (Riko Fujitami) che sta pregando in riva al fiume...

River è disponibile in home-video grazie a Third Window Films, solo in versione originale con sottotitoli in inglese. Per altri contenuti scoprite questo nuovo film imperdibile per gli amanti del cinema d'autore in arrivo nelle sale italiane.

