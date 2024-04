Se amate la fantascienza al cinema sta per arrivare un film che promette grandissime cose

Oltre a tenere le dita incrociate per l'arrivo dell'adattamento di Dune Messia di Denis Villeneuve, se amate la fantascienza da grande schermo non possiamo non segnalarvi questo nuovo film in uscita da tenere assolutamente d'occhio.

Stiamo parlando di In the blink of an eye, diretto dall'acclamato regista Andrew Stanton: il rivoluzionario autore di Wall-e e John Carter, che in tempi più recenti ha firmato alcune delle serie tv sci-fi più acclamate degli ultimi anni come For all mankind, Legion e Il problema dei 3 corpi, è tornato con un ambizioso film di fantascienza live-action realizzato per Searchlight Pictures con un budget di circa 100 milioni di dollari.

La produzione è conclusa e, sebbene non ci sia ancora una data d'uscita ufficiale, le ultime voci di corridoio parlano di una potenziale distribuzione per i mesi autunnali. Thomas Newman, che in precedenza ha collaborato con Stanton in Alla ricerca di Nemo e Wall-E della Pixar, comporrà la colonna sonora, mentre la sceneggiatura scritta da Colby Day promette, almeno sulla carta (perdonate la battuta) di essere una delle più ambiziose degli ultimi anni, dato che è stata descritta come un'esplorazione dell'intera storia del mondo e della natura della vita, dell'amore, della speranza e della connessione, per una vicenda descritta come "a metà tra 2001: Odissea nello spazio, The Tree of Life e Magnolia".

Nel cast ci saranno Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs, Jorge Vargas, Tanaya Beatty e Skywalker Hughes, protagonisti di tre trame che abbracciano migliaia di anni e che si intersecano tra loro.

