Se amate gli animali dovete correre al cinema per Kina e Yuk alla scoperta del mondo

Se amate gli animali non potete che correre al cinema per prenotare il vostro biglietto in vista dell'uscita di Kina e Yuk alla scoperta del mondo, nuovo film evento in arrivo nelle sale italiane grazie ad Adler Entertainment.

Diretto da Guillaume Maidatchevsky, autore con una lunga esperienza come documentarista e biologo ed esperto conoscitore delle caratteristiche fondamentali del comportamento degli animali (qui potete trovare 5 film sugli animali da vedere e rivedere), questo incredibile racconto segue le avventure di una coppia di volpi polari nell'estremo Nord: separati dallo scioglimento dei ghiacci, i nostri eroi dovranno affrontare molti pericoli ed esplorare nuovi territori nella speranza di riunirsi in tempo per la nascita dei loro cuccioli.

Kina e Yuk sono una coppia di volpi polari pronte a mettere su famiglia e vivono serenamente fra i banchi di ghiaccio del Canada. La temperatura, però, è anormalmente mite e il cibo scarseggia, costringendo Yuk ad avventurarsi sempre più lontano per cacciare. Quando, all'improvviso, un terribile suono causato dallo scioglimento dei ghiacci sconvolge il maestoso panorama e separa le due volpi, ognuna isolata su un pezzo di ghiaccio: dovranno affrontare molti pericoli ed esplorare nuovi territori nella speranza di ritrovarsi in tempo per la nascita dei loro piccoli.

Il film, esclusiva per l’Italia di Adler Entertainment, è stato realizzato grazie ad un cast tecnico d’eccezione che ha trascorso 15 settimane su un set difficile per le condizioni climatiche di freddo estremo. Le riprese sono iniziate a gennaio dello scorso anno e si sono concluse a giugno 2023. Sarà al cinema dal 7 marzo distribuito da Adler Entertainment.

