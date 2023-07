Amanti del western, uniti: Sky dà il via alla programmazione, si inizia con Walter Hill!

Dopo il thriller Don't worry darling con Florence Pugh, la ricca e sempre cangiante programmazione di Sky Cinema torna indietro nel tempo all'epoca del selvaggio West grazie alla nuova line-up di Sky Cinema Western.

Si partire da domani mercoledì 26 luglio con la prima visione assoluta di MORTO PER UN DOLLARO, che andrà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Due, alle 21.45 anche su Sky Cinema Western e in streaming su NOW, e disponibile on demand anche in 4K. Diretto dal maestro Walter Hill e interpretato da un cast stellare composto da Christoph Waltz, Willem Dafoe e Rachel Brosnahan, il film segue il famoso cacciatore di taglie Max Borlund fin nelle profondità̀ del Messico, dove si imbatte in Joe Cribbens – giocatore d’azzardo professionista e fuorilegge, suo nemico giurato – che Max aveva spedito in prigione alcuni anni prima. Borlund è in missione: deve ritrovare e portare a casa Rachel Kidd, moglie di un ricco uomo d’affari di Santa Fe, rapita e presa in ostaggio...

Proseguendo, tra i film in programmazione su Sky Cinema Western, segnaliamone l’epico western firmato sempre da Walter Hill GERONIMO, con Gene Hackman e Wes Studi, il malinconico HOSTILES – OSTILI, sempre con Wes Studi insieme a Christian Bale e Rosamund Pike, e la pellicola che ruota intorno a una macabra profezia, THE LAST SON con Sam Worthington, Colson Baker (alias Machine Gun Kelly), Thomas Jane ed Heather Graham. E ancora, il capolavoro di Sam Peckinpah IL MUCCHIO SELVAGGIO, con Ernest Borgnine e William Holden, il film ambientato sulle Montagne Rocciose CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO diretto da Sydney Pollack, scritto da John Milius e interpretato da Robert Redford, le pellicole dirette e interpretate da Clint Eastwood IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, ambientato durante la Guerra di Secessione, e il vincitore di 4 Oscar Gli spietati, con Gene Hackman, Morgan Freeman e Richard Harris. Infine, lo spaghetti western di Sergio Corbucci DJANGO, con Franco Nero protagonista, e il capolavoro di Quentin Tarantino, ispirato dal film di Corbucci, DJANGO UNCHAINED, con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio, vincitore di 2 Oscar e 2 Golden Globe.

Quali tra questi cult amate di più? Quale recupererete grazie a Sky? Ditecelo nei commenti.