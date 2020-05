Amanda Seyfried sulla scena di sesso con Julianne Moore in Chloe: 'Non vedevo l'ora'

Stasera torna in tv Chloe: Tra seduzione e inganno, celebre thriller erotico con Amanda Seyfried, Julianne Moore e Liam Neeson non proprio fortunato a livello di critica ma divenuto celebre per una bollente scena di sesso fra le due attrici protagoniste.

Per la sequenza, a dir poco esplicita, la giovane Seyfried all'epoca si disse entusiasta, e in un'intervista dichiarò: "Stavo contando i giorni in attesa del momento in cui avremmo dovuto girarla, semplicemente non vedevo l'ora".

Il regista Atom Egoyan sapeva esattamente dove voleva andare a parare con la scena e cosa doveva trasmettere ai personaggi, e organizzò una prova che le due attrici effettuarono da vestite: "Ci ha portato nella camera da letto dell'hotel dove stavamo girando e ci ha fatto provare la scena, ma con i vestiti addosso" ha detto la Seyfried. "Stava cercando di spiegarci cosa voleva nel dettaglio, ma io ho insistito per un cambiamento e rendere la sequenza più delicata", ha aggiunto l'attrice. "Quando è arrivato il momento di spogliarci eravamo tecnicamente pronte e ci siamo tolti i vestiti e siamo saltate nel letto."

Per la Seyfried, il risultato finale è stato potente: "È stato bello, un bel lavoro di squadra. Ma è stato imbarazzante. Perché è quello che è - imbarazzante. Le scene intime sono imbarazzanti."

Tra l'altro, inizialmente era stata scritta una versione ancora più esplicita anche della scena di sesso tra Chloe e Michael, ma non è mai stato reso noto per quale motivo il regista stesso decise di modificarla. In calce possiamo proporvi solo un'altra scena del film, quindi se volete vedere quella più esplicita non perdetevi la trasmissione del film questa sera.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Chloe e al tragico lutto che colpì Liam Neeson avvenuto durante le riprese.