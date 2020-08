Amanda Seyfried e la passione per gli animali: 'Sono connessi alla natura più di noi'

Amanda Seyfried non ha mai nascosto la sua passione per la natura e tutto ciò che la riguardi: basta fare un veloce giro sul profilo Instagram della star di Mamma Mia! per capire quanto l'attrice sia un'amante del verde e degli animali, al punto di vivere in una fattoria circondata di amici a quattro zampe.

A raccontare questa passione è stata lei stessa in una recente intervista, in cui ha spiegato di ammirare la profondità con cui gli animali siano spiritualmente connessi al mondo che ci circonda, sicuramente molto più di noi esseri umani.

"Sono in connessione spirituale con la natura più di noi. Esseri semplici, vivono d’istinto e focalizzati sul momento: c’è qualcosa di bello nell'aprirsi a questa modalità. E c’è molto da imparare osservando come interagiscono gli uni con gli altri e come interagiscono con noi. Finn, che è un pastore australiano, mi ha realmente aiutato a individuare quel che è importante, a tenere i piedi per terra. Ha contribuito alla mia salute emotiva, assieme al fatto di abitare nel verde: appena posso, mi rifugio nella mia fattoria" ha spiegato l'attrice.

Tornando alla sua vita professionale, recentemente si erano levate più voci su un possibile nuovo sequel del celebre musical con Meryl Streep: Seyfried, però, sembra aver detto definitivamente di no a Mamma Mia! 3.