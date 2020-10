Amanda Seyfried è da Oscar: le prime reazioni a Mank, il nuovo film di David Fincher!

Ricordiamo che David Fincher, a dispetto di ben due nomination come miglior regista, non ha mai ancora vinto l'ambita statuetta di categoria, perdendo sia per Il curioso caso di Benjamin Button, sia per The Social Network. Tuttavia quest'anno il mito potrebbe essere sfatato : il primo regista ad aver vinto la statuetta della categoria per un film Netflix è stato Alfonso Cuarón con Roma, mentre l'anno scorso Martin Scorsese non è riuscito a replicare col suo The Irishman: David Fincher riuscirà ad aggiudicarsi il premio?

David Fincher's #Mank is phenomenal. Everything from the brilliant sound design to the amazing performances makes it one of the best films of 2020. Cinephiles are going to LOVE this movie. pic.twitter.com/WmmAvgIJGJ — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 30, 2020

MANK: Exceptional craftsmanship and a strong turn from Amanda Seyfried, but also an obsession with picking and choosing historical bits that will likely rankle the very cinephiles it was ostensibly made for, plus more Upton Sinclair chatter than anyone would ever, EVER need. 🎥🍸 — Kate Erbland (@katerbland) October 30, 2020

#MANK is beautifully shot. Erik Messerschmidt's cinematography is exquisitely lush and Trish Summerville's costumes are fantastic. This is a craft-feast, and that score by Trent Reznor and Atticus Ross is glorious. #MANK is exquisitely crafted and a visual delight. #OSCARS pic.twitter.com/h0FQOdFyyd — Jazz Tangcay (@jazzt) October 30, 2020