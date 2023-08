Amanda Seyfried fu obbligata a girare senza mutande: 'Non volevo perdere il lavoro'

Il #MeToo ha cambiato tante cose ad Hollywood, soprattutto riguardo il modo in cui le "nuove attrici" vengono trattate all'inizio della loro carriera. Non sono state così fortunate quelle interpreti che hanno iniziato a costruirsi la propria fama prima di questo cambiamento. Tra di loro c'è Amanda Seyfried.

Durante i suoi primi anni ad Hollywood, l'attrice è stata capace di mostrare tutta la sua versatilità sia come interprete di ruoli drammatici che più "allegri" e spensierati. Il fatto che, in pochi anni sia stata nel cast di Mamma Mia e di Les Miserabiles conferma solo la sua capacità di essere un'attrice a tutto tondo. Sbarcata nello star system quando era appena una ragazzina, però, la Seyfried si è ritrovata molte volte a fare cose che la mettevano a disagio per non "infastidire" nessuno ai piani alti.

La Seyfried è stata una delle prime a scegliere di non voler più fare scene di sesso per non sentire nuovamente quel disagio che l'aveva pervasa all'inizio della sua carriera. “Avere 19 anni, andare in giro senza mutande addosso – tipo, mi stai prendendo in giro? Come ho permesso che ciò accadesse?" ha confessato “Oh, so perché: avevo 19 anni e non volevo far arrabbiare nessuno, e volevo mantenere il mio lavoro. Ecco perché" ha raccontato l'attrice, parlando dei suoi primi problematici anni nello star system.

Amanda Seyfried ha raccontato di aver dovuto lottare per tantissimi ruoli all'inizio della sua ascesa ad Hollywood. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!