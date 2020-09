Amanda Seyfried di nuovo madre: ecco la foto del suo secondo figlio

Attraverso Instagram, l'attrice Amanda Seyfried ha annunciato a tutti i suoi follower e al mondo la nascita del suo secondogenito, un maschio. Si tratta appunto del secondo figlio avuto dalla relazione con l'attore Thomas Sadoski, conosciuto nel 2016 e con cui è convolata a nozze nel marzo 2017.

Proprio su Instagram l'attrice ha pubblicato la prima foto del neonato, del quale ancora non è stato rivelato il nome; per la coppia si tratta del primo maschio in famiglia, dopo la figlia Nina Sadoski Seyfried avuta il 24 marzo 2017, subito dopo il matrimonio tra i due. Amanda Seyfried ha pubblicato lo scatto attraverso l'account Instagram di Inara, un'associazione benefica che si occupa di assistere i più piccoli che vivono in zone di guerra e di cui sono sostenitori da tempo. Un po' alla maniera di Katy Perry e Orlando Bloom, che avevano annunciato la nascita della loro prima figlia insieme tramite l'account ufficiale di Unicef, di cui sono entrambi ambasciatori nel mondo.

Nella didascalia che accompagna lo scatto, l'associazione ha scritto: "Siamo così felici di essere i primi ad annunciare che hanno accolto il secondo figlio in questo mondo". A questo fa seguito il messaggio dei due genitori: "Dalla nascita di nostra figlia tre anni fa, il nostro impegno per i bambini innocenti che sono così brutalmente colpiti dai conflitti è diventato uno dei motori della nostra vita. Con la nascita di nostro figlio, il lavoro di Inara e War Child è diventato la nostra stella polare".

Amanda Seyfried è attesa nel nuovo film di David Fincher, Mank, dedicato all'autore dello script di Quarto potere, Herman J. Mankiewicz, e alla lavorazione del leggendario film di Orson Welles. La pellicola dovrebbe arrivare su Netflix nel corso dell'autunno.