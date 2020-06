Amanda Seyfried dice no a Mamma Mia! 3: 'Non ci sono abbastanza canzoni'

Mamma Mia! non sarebbe Mamma Mia! senza le canzoni degli ABBA: certo, la storia di Donna e Sophie Sheridan ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, ma senza la strepitosa colonna sonora composta dai più grandi successi del quartetto svedese l'appeal non sarebbe stato lo stesso.

Per quanto sterminata, però, anche la discografia degli ABBA è limitata: i successi più conosciuti della band sono stati già utilizzati per i primi due capitoli della saga musical, e secondo la protagonista Amanda Seyfried proprio qui starebbe la difficoltà nel pensare ad un Mamma Mia! 3.

"Vorrei tanto che si facesse Mamma Mia! 3, ma sai cosa, l'ho già detto prima d'ora e continuerò a ripeterlo sperando sempre di sbagliarmi, credo non ci siano abbastanza canzoni degli ABBA per un terzo film. Dovremmo usare di nuovo Super Trooper, dovremmo usare ancora Mamma Mia e farle in modo diverso" ha spiegato Seyfried.

L'attrice è poi tornata a parlare del primo sequel: "Con il primo film eravamo costretti a seguire la trama dello spettacolo, quindi eravamo limitati. Con il secondo poteva succedere qualunque cosa. Far morire il personaggio di Meryl ci ha dato così tante opportunità. È stato geniale, perché tutti pensavamo: 'Non vogliamo perderla', ma poi guarda cosa puoi fare, puoi guardare indietro".

La produttrice del film, intanto, si è detta ottimista sulla possibilità di un Mamma Mia! 3, per il quale si parla già di un eventuale ritorno di Lily James dopo Mamma Mia! Ci Risiamo.