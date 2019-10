Amanda Seyfried, Lily Collins e molti altri nel cast di Mank, nuovo film di David Fincher

Variety conferma che Lily Collins e Amanda Seyfried sono entrate nel cast di Mank, il nuovo film che il regista David Fincher sta preparando per il servizio di streaming on demand Netflix.

Il film avrà per protagonista Gary Oldman che, insieme alla Seyfried e alla Collins, viene raggiunto anche da una valanga di new entry: fra queste Charles Dance, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Joseph Cross, Sam Troughton, Toby Leonard Moore, Tom Burke e Tom Pelphrey.

Mank sarà girato in bianco e nero e racconterà la storia del leggendario sceneggiatore di Quarto Potere, che nel corso della sua carriera scrisse o co-scrisse circa cento film, inclusi Gli Uomini Preferiscono Le Bionde e Il Mago di Oz: l'opera si concentrerà sul rapporto di amore/odio fra Mankiewicz e Welles, col primo che accusò il secondo di averlo pagato per uscire dei crediti del film e ottenere così quello per la regia e per la sceneggiatura.

Fincher ha trascorso più di 20 anni nel tentativo di portare la storia di Mankiewicz sul grande schermo, con lo script originale che fu scritto addirittura da suo padre sceneggiatura scritta da suo padre, il giornalista Jack Fincher: si tratta della sua prima regia in un lungometraggio dal 2014, anno di uscita dell'acclamato Gone Girl.

