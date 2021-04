Amanda Seyfried nell'inquietante trailer de L'apparenza delle cose, nuovo horror Netflix

Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale de L'apparenza delle cose, nuovo thriller-horror basato sull'acclamato romanzo di Elizabeth Brundage che vede come protagonista Amanda Seyfriend in una storia di oscure presenze e solitudine.

Nel film, Catherine Clare (Seyfried) scambia con riluttanza la sua vita nella Manhattan degli anni '80 per una casa remota nel piccolo villaggio di Chosen, New York, dove suo marito George trova lavoro come insegnante di storia dell'arte in un piccolo college della Hudson Valley. Pur facendo del suo meglio per trasformare la nuova casa in un luogo in cui la sua giovane figlia Franny possa vivere felicemente, Catherine si ritrova sempre più sola e isolata. Presto inizia a percepire una sinistra oscurità in agguato sia nelle mura, sia nel suo matrimonio con George.

Il cast include anche James Norton nel ruolo del marito di Catherine, Natalia Dyer (Strangers Things), Alex Neustaedter, Rhea Seehorn, Michael O’Keefe, Karen Allen, Jack Gore, F. Murray Abraham, James Urbaniak, e Ana Sophia Heger.

L'apparenza delle cose debutterà su Netflix il prossimo 29 aprile. Che ve ne pare di questo trailer? Come sempre, fateci sapere le vostre impressioni nei commenti qui sotto.

