Thelma & Louise diventa un musical con Amande Seyfried ed Evan Rachel Wood!

Dopo la vittoria ai Golden Globes 2023 come migliore attrice in una miniserie, pare che Amanda Seyfried sarà uno dei protagonisti dell'adattamento musical di Thelma & Louise, insieme a Evan Rachel Wood (West World).

Secondo Variety, le due attrici sarebbero impegnate nelle riprese di un adattamento musical dello storico film del 1991 sulle due donne (Geena Davis and Susan Sarandon) perennemente in fuga. E sarebbe proprio per queste riprese che la protagonista di Mamma mia! non è riuscita a ritirare il suo premio ai Golden Globes.

La Seyfried è recentemente protagonista di una miniserie intitolata The Dropout, nella quale l'attrice interpreta Elizabeth Holmes, un'imprenditrice che è passata dalle stelle di una carriera fiorente e tecnologica, alle stalle, con processi ripetuti per frode. E' proprio per la sua straordinaria interpretazione di un personaggio così atipico che la nostra Amanda ha vinto un Golden Globe quest'anno.

Evan Rachel Wood, come la Seyfried, ha impersonato un personaggio reale, nonché icona pop per eccellenza: parliamo del ruolo di Madonna in Weird: the Al Yankovic Story. Il biopic vede come protagonista anche il nostro Harry Potter, Daniel Radcliffe. Madonna negli anni '80 incontrerà Weird Al, dopo la parodia di Like a Virgin realizzata dal personaggio, sotto il nome ironico di "Like a Surgeon".