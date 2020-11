Amanda Seyfried e il disturbo ossessivo-compulsivo: 'Oggi viene fuori in modo gestibile'

L'Amanda Seyfried di oggi ha tutte le sembianze di una persona perfettamente realizzata: il successo in ambito lavorativo e familiare sembra donare una rinnovata serenità alla star di Chloe e Mamma Mia!, in particolar modo ora che l'abbiamo vista diventare mamma per la seconda volta.

A tal proposito, Seyfried ha raccontato la sua quotidianità durante una recente intervista rilasciata a Io Donna, durante la quale si è soffermata anche sugli effetti della sua vita privata sul disturbo ossessivo-compulsivo di cui l'attrice ha dichiarato di soffrire da tempo.

"Buffo: oggi viene fuori in modo gestibile, e questo mi fa sentire così potente! Non che rinunci alle medicine, quello no: le prendo da quando avevo 19 anni, sono essenziali per la mia salute e, di conseguenza, per il benessere di mia figlia. Sono più sana di quanto sia mai stata! Prima del parto mi sono concentrata sul problema più che ho potuto, riprendendo pure una terapia cognitivo comportamentale… Stabilizzarti è qualcosa che devi volere: non è che fai una figlia e, puff!, all'improvviso ti trovi più in controllo" sono state le parole della star di In Time.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, invece, la nostra sembra saper dire basta quando occorre: qualche tempo fa, ad esempio, Amanda Seyfried si è detta contraria ad un Mamma Mia! 3 perché... Non ci sarebbero più canzoni degli Abba valide quanto quelle già utilizzate.