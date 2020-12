Amanda Seyfried anticipa Mank, da domani su Netflix: 'Marion Davis sarebbe onorata'

Nel corso di una recente intervista promozionale Amanda Seyfried ha potuto parlare di Mank, l'attesissimo nuovo film di David Fincher in arrivo da domani 4 dicembre sul servizio di streaming on demand Netflix.

L'attrice nel film con Gary Oldman interpreta la vera star di Hollywood Marion Davis, che fornì al protagonista sceneggiatore Mankiewicz (Oldman) l'ispirazione per creare il personaggio di Susan Alexander per il copione di Quarto Potere.

Marion Davis era sposata con William Randolph Hearst (interpretato da Charles Dance in Mank), il magnate dell'industria dei giornali che a sua volta fu di grande ispirazione per la creazione del personaggio di Charles Foster Kane, il protagonista del film di Orson Welles: in Quarto Potere la donna - o per meglio dire la versione di Marion Davis immaginata da Mankiewicz come Susan Alexander - venne interpretata dall'attrice Dorothy Comingore, ma Amanda Seyfried ha rivelato di non essersi ispirata a quell'interpretazione.

"No, perché avevo paura di assorbire qualcosa che magari sarebbe stata inutile per la mia parte, specialmente perché si tratta di interpretare qualcuno che è realmente esistito".

Inoltre, riflettendo sulla relazione tra i due personaggi e sulle sue discussioni con David Fincher durante la realizzazione di Mank, Amanda Seyfried ha spiegato anche l'amicizia conflittuale tra Marion e Mankiewicz: "Credo che non sia stata offesa dalla versione che lui ha creato di lei in Quarto Potere. Penso che fosse davvero onorata di essere stata ritratta in quel modo, di essere stata l'ispirazione dietro qualcosa di così grande, perché è abbastanza intelligente da sapere che Marian Davis e Susan Alexander non sono la stessa persona, non è il modo in cui Mank la vede."

