Amanda Knox contro il Bel Paese: 'USA? Mai peggio dei miei 4 anni in Italia'

Stiamo entrando nel punto più critico delle elezioni americane e diverse star di Hollywood hanno commentato i primi risultati. Tra le tante voci che si sollevano su Twitter ce n'è una che sta facendo molto discutere gli italiani, quella di Amanda Knox.

"Qualsiasi cosa succeda, i prossimi quattro anni non saranno mai peggio dei quattro anni di studio che ho trascorso in Italia, giusto?".

In altre parole, altri quattro anni di Trump non sarebbero poi così male per chi ne ha passati altrettanti in carcere preventivo in quel di Perugia. Knox era infatti arrivata in Italia come studentessa Erasmus ma fu accusata, insieme all'ex fidanzato Raffaele Sollecito, di aver preso parte all'omicidio della coinquilina Meredith Kercher. Un fatto di cronaca che sconvolse i cittadini di Perugia e di tutta Italia, sul quale i giornali e i programmi televisivi sono più volte ritornati.

La coppia venne processata e assolta in via definitiva nel 2015, e da allora Amanda Knox è ritornata in patria e ha avviato una fortunata carriera da autrice e attivista, diventando protagonista di molti documentari (anche su Netflix). Ovviamente il tweet polemico nei confronti del nostro paese ha immediatamente acceso gli animi, non solo degli italiani. C'è chi la considera ancora colpevole, ma anche chi trova di cattivo gusto scherzare sulla triste vicenda o sminuire il risultato delle elezioni americane.

Un'altra polemica che si aggiunge alle altre nel difficile clima elettorale americano, in cui sono apparsi persino dei risultati falsi su Youtube.