Amanda Bynes, la star di Easy Girl ricompare in pubblico dopo il suo ultimo ricovero

A distanza di diverso tempo dalla sua ultima apparizione, la star di Easy Girl Amanda Bynes è stata avvistata in pubblico mentre si faceva una manicure al Cosmo Nails di Toluca Lake, in California, grazie ad alcuni scatti del Daily Mail. I report precedenti confermavano che Bynes era stata dimessa dall'ospedale.

Amanda Bynes era stata ricoverata dopo essere stata trovata mentre vagava senza una meta per le strade di Los Angeles per quattro giorni consecutivi. Secondo i testimoni, Bynes in quel periodo era in uno 'stato maniacale', e si aggirava completamente svestita.



Secondo un testimone, Bynes - inserita spesso in una lista di attori dalla vita sregolata come Ezra Miller e Johnny Depp - avrebbe fermato un'auto per chiedere aiuto nel giorno del suo ricovero in ospedale. Presumibilmente consapevole del suo precario stato mentale, Bynes ha chiamato i servizi di emergenza per informarli di aver bisogno di assistenza. L'attrice è stata sottoposta ad un ricovero psichiatrico iniziale di 72 ore, poi successivamente esteso.



Bynes è stata rilasciata nella giornata di martedì, dopo che il personale medico l'ha giudicata pronta a tornare alla sua vita quotidiana.

L'attrice proseguirà la collaborazione con i medici per poter proseguire il proprio recupero anche nelle prossime settimane.



Nel 2021 ci si chiedeva che fine aveva fatto Amanda Bynes, che da parecchio tempo non aveva dato notizie di sé sullo schermo.