I am Zlatan, il trailer del biopic su Ibrahimovic: svelata la data d'uscita!

Arriverà al cinema il prossimo 10 settembre I am Zlatan, il biopic sul fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic tratto dalla sua autobiografia, Io, Ibra, scritta insieme a Jakob Beckman e David Lagercrantz. Lo ha annunciato su Instagram lo stesso centravanti del Milan, pubblicando un primo teaser trailer del film.

Le immagini sono visibili anche in calce alla notizia. I am Zlatan è diretto dal regista svedese Jens Sjogren, 44 anni. Dopo lo show di Ibrahimovic a Sanremo 2021 e il documentario Becoming Zlatan, vedremo quindi un film dedicato alla vita a alla carriera del campione. Il film è ambientato in alcuni luoghi simbolo della crescita umana e professionale di Zlatan Ibrahimovic, come Malmoe, dove è cresciuto, e Amsterdam, dove si è trasferito giovanissimo per giocare nell'Ajax.

Zlatan Ibrahimovic ha saltato Euro 2021 con la Svezia. A interpretarlo nel film ci sono due attori, Dominic Bajraktari Andersson nelle scene dagli 11 ai 13 anni e Granit Rushiti dai 17 ai 23 anni. Quest'ultimo, vent'anni, ha giocato come Ibra nelle giovanili del Malmoe e sogna di fare il calciatore.

Il potente procuratore della punta del Milan, l'italo-olandese Mino Raiola, è invece interpretato da l palermitano Emmanuele Aita. Lo abbiamo visto nel ruolo di Ferdinando Badali in Suburra - La Serie, oltre che in film come Il mio Godard, Taranta on The Road e L'Allieva.

I am Zlatan sarà distribuito in Italia da Lucky Red.