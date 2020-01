Si alzano le quotazioni box office di Bad Boys For Life, calano quelle di Dolittle

Dopo le prime recensioni in anteprima di Bad Boys 3 salgono le quotazioni box office per il film con Martin Lawrence e Will Smith, ma si abbassano quelle di Dolittle, letteralmente distrutto dalla critica d'oltreoceano.

BoxOffice prevede che il terzo capitolo della saga action potrebbe finire per guadagnare circa $50 milioni nel corso del weekend di tre giorni, mentre il reboot del Dottor Dolittle della Universal Pictures con protagonista Robert Downey Jr. dovrebbe aprire tra i $20-25 milioni, di certo non una splendida notizia per la major considerato il budget da $175 milioni.

Tutt'altra storia per Bad Boys 3, costato "appena" $90 milioni: con un po' di fortuna, il film grazie agli incassi dai mercati internazionali recupererà il proprio budget già dal primo week-end di programmazione, dunque ci sono buone possibilità che si trasformi in un vero e proprio successo per la Sony Pictures.

Il cast della terza puntata del franchise creato da Michael Bay, oltre ai protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, include anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo e Nicky Jam, con Joe Pantoliano che tornerà nel celebre ruolo del capitano Howard.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Bad Boys 3. Il film arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 23 gennaio.