Alyssa Milano a cuore aperto dopo l'incidente: 'Grazie a chi si è fermato per aiutarci'

Alyssa Milano ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per commentare l'incidente d'auto che ha visto coinvolti nei giorni scorsi lei e suo zio, Mitch Carp, svenuto alla guida a causa di un grave infarto mentre si trovavano sull'autostrada di Los Angeles.

"Ieri la mia famiglia ha vissuto un'esperienza terrificante e traumatica... sono grata alle persone che si sono fermate per aiutarci" ha scritto l'attrice (via Deadline). "Non potrò mai ringraziarli abbastanza per le cure e l'attenzione che, insieme ai primi soccorritori, medici, infermieri e personale dell'UCLA Medical Center, hanno prestato a mio zio e a me."

L'attrice ha poi aggiornato sullo stato di salute dello zio: "È con noi ogni giorno, trascorre del tempo con i miei figli ed è presente in ogni parte significativa della nostra vita. È ancora in ospedale e non siamo sicuri che si riprenderà. Spero che voi, specialmente nei media, concederete a lui e alla mia famiglia la gentilezza della privacy mentre attraversiamo questo momento incredibilmente doloroso."

La lettera si conclude con un invito alla responsabilità rivolto ai suoi sostenitori: "Per favore, prendete quanto è accaduto come ispirazione per ottenere la certificazione CPR (rianimazione cardiopolmonare, ndr.). Non sapete quando sarete chiamati a salvare una vita. La Croce Rossa americana e molti ospedali e altre organizzazioni offrono lezioni regolari. È uno sforzo piccolo che può avere un impatto enorme."