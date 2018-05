Alyson Hannigan di How I met Your Mother, entra nel cast del live action Kim Possible!

La Alyson Hannigan di Buffy L'Ammazzavampiri e di How I Met Your Mother, entra a far parte del cast del live action Disney Kim Possible, e con lei ci saranno anche Connie Ray, Todd Stashwick, Taylor Ortega, Ciara Wilson, Erika Tham, Sadie Stanley e Sean Giambrone.

Per chi non conoscesse la storia raccontata nel cartone animato, Kim Possible è una normale liceale che, nel suo tempo libero, da la caccia a i malviventi!

Il ruolo che interpreterà la Hannigan sarà quello della Dottoressa Ann Possible (aka Mom Possible), e la Ray sarà la nonna, Nana Possible. Gli altri membri del cast sopra citati interpreteranno, rispettivamente, i ruoli di Drakken (Todd Stashwick) e Shego (Taylor Ortega), Athena (Ciara Wilson), Bonnie (Erika Tham). Sadie Stanley sarà la protagonista, Kim Possible e Sean Giambrone interpreterà invece, Ron Stoppable.

La serie animata di Kim Possible è stata lanciata dalla Disney nel 2002 ed è composta da 87 episodi.