Tutta un'altra storia nel primo trailer italiano di Jumanji: The Next Level

Confermando il titolo ufficiale trapelato qualche giorno fa, la Sony Pictures ha diffuso online davvero a sorpresa (perché prima di qualsiasi teaser poster o materiale d'accompagno) il primo, promettente trailer in italiano dell'attesissimo Jumanji: The Next Level con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson.

Come recita la sinossi ufficiale del film, "In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è radicalmente cambiato. Rientrati infatti in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono ben presto che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere adesso al videogioco più pericoloso del mondo, i nostri eroi dovranno affrontare nuove zone sconosciuto e inesplorate, dagli aridi deserti fino alle alte montagne innevate, tra innumerevoli minacce e tanto divertimento".



Come possiamo vedere nel trailer, il terzo capitolo del franchise sembra portare la saga davvero verso un nuovo livello, molto più grande e anche fuori dalla giungla vista nei precedenti capitoli, con personaggi differenti e anche un bel po' di mix interno, con Danny DeVito che diventa The Rock e Danny Glover che entra nei panni di Kevin Hart, in un bel paradosso generazionale.



Jumanji: The Next Level vede nel cast anche Jack Black, Karen Gillan e Awkwafina, per un'uscita prevista nelle nelle sale italiane il 1° gennaio 2020.