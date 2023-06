Un'altra star lascia Instagram dopo Taron Egert: è il turno di Chris Evans

Dopo l'addio di Taron Egerton a Instagram, anche un'altra star di Hollywood ha deciso di prendersi una pausa dai social network: Chris Evans disattiverà i suoi account Instagram e Twitter per tutto il periodo estivo.

Il popolare attore, poco prima di abbandonare i social, ha condiviso proprio sulle stories di Instagram l'annuncio del collega Taron Egerton affermando che non avrebbe saputo comunicare con parole migliori che era tempo, anche per lui, di prendersi una pausa da Instagram. Anche su Twitter, l'attore ha comunicato la sua intenzione di depurarsi dai social durante la stagione estiva. I fan di Evans cliccando sul profilo dell'attore non troveranno che una pagina nera ad accoglierli: la speranza, per il pubblico, è che l'attore torni almeno in autunno sui social! Egerton e Evans non sono le prime star di Hollywood a prendersi una pausa dai social network: alle porte dell'estate, infatti, anche Drew Barrymore ha deciso di salutare Instagram almeno per i mesi estivi.

Chris Evans è stato protagonista di Ghosted dove l'ex Captain America ha recitato accanto a Ana de Armas: la pellicola, tra gli ambiziosi progetti di Apple TV+, si è rivelato un vero successo! Evans tornerà sul grande schermo con Pain Hustlers, nuovo film drammatico targato Netflix con Emily Blunt.