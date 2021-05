Quanto è alto Tom Cruise? Scoprite se è davvero basso come dicono!

A voler elencare i pregi di Tom Cruise rischieremmo di far mattina: se la star di Mission: Impossible è uno degli attori più apprezzati dei nostri tempi da ormai qualche decennio lo si deve al suo innegabile carisma, al suo talento, alla sua voglia di mettersi sempre alla prova e, perché no, anche al suo aspetto.

Proprio quest'ultimo punto nasconde però uno degli storici punti deboli (secondo alcuni, almeno) della star di Top Gun e Vanilla Sky: Cruise, infatti, è noto per la sua altezza decisamente al di sotto della media degli standard hollywoodiani. Ma sarà vero o si tratta di un'esagerazione?

Ebbene, il nostro non è certamente un colosso: l'altezza di Cruise si aggira infatti intorno ai 170 cm, facendo di lui effettivamente uno degli attori meno imponenti dell'industria cinematografica. Dettaglio che, comunque, non ha precluso al buon Tom alcun traguardo: davanti a certi stunt impossibili che solo lui avrebbe il coraggio di eseguire personalmente, d'altronde, sfideremmo chiunque a dire una parola di troppo sulla sua altezza!

Pare, comunque, che Cruise abbia più volte "barato" utilizzando delle scarpe rialzate, magari anche per non sfigurare al fianco di partner come Nicole Kidman (180 cm) e Katie Holmes (175 cm). Tornando a parlare di cinema, intanto, recentemente Tom Cruise ha svelato i segreti di una sequenza iconica di Mission: Impossible.