Quanto è alto Godzilla? Storia dell'evoluzione del kaiju

Tornato protagonista nello spettacolare Godzilla vs Kong di Adam Wingard, crossover del MonsterVerse disponibile da qualche giorno in digitale, l'altezza di Godzilla ha subito diverse modifiche nel corso dei suoi oltre 65 di storia sul grande schermo.

Al suo debutto nel 1954 l'altezza del celebre Kaiju della Toho si attestava sui 50 metri, dimensione che ha mantenuto fino all'uscita di Distruggete Kong! La Terra è in pericolo! nel 1975 (chiusura dell'Era Shōwa). Sebbene si tratti di una delle versioni più piccole del mostro, vale la pena notare che in questa sua prima incarnazione Godzilla supera la stazza di King Kong in tutti i film in cui è apparso prima dell'ultima pellicola del MonsterVerse.

Dal 1984 al 1995, ovvero il periodo che corrisponde all'Era Heisei, l'altezza di Godzilla è invece passata da 80 metri (1984-1989) a ben 100 metri (1991-1995).

Dopo la criticata parentesi americana di Roland Emmerich, in cui la dimensione del gigante era di circa 70 metri, la Toho ha realizzato una nuova versione di circa 55 metri per gran parte dei film dell'Era Millennium, da Godzilla 2000 a Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003). Nell'ultimo capitolo di quel periodo, Godzilla: Final Wars (2004) il gigante è invece tornato a 100 metri di altezza.

Per quanto riguarda il MonsterVerse, il kaiju è stato rappresentato rispettivamente con un'altezza di 108 metri in Godzilla (2014) e 120 metri in Godzilla: King of the Monsters e Godzilla vs Kong (2019-2021). Infine, nell'apprezzato Shin Godzilla di Hideaki Anno uscito nel 2016, l'altezza del gigante ha raggiunto i 118 metri.